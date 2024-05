Nuovo nome per la difesa del Milan, si tratta dello spagnolo Rafa Marìn che quest’anno ha giocato al Deportivo Alavés, in prestito dal Real Madrid.

Il Milan nel prossimo mercato cambierà il proprio look in attacco, questo è certo. Potrebbe però non essere l’unico reparto in cui la squadra mercato rossonera opererà. Anche la retroguardia infatti ha bisogno di qualche intervento, soprattutto in funzione del fatto che Kjaer saluterà al termine della stagione. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano ma, nelle ultime ore, avanza una nuova candidatura per il pacchetto di difesa rossonero. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha infatti svelato il prossimo obiettivo del Milan in difesa.

Geoffrey Moncada

Rafa Marìn, l’ultima idea

Il nuovo centrale di difesa del Milan potrebbe parlare spagnolo e potrebbe avere il nome di Rafa Marìn. Il difensore centrale iberico classe 2002 in prestito al Deportivo Alavés dal Real Madrid ha rapito l’occhio alla squadra mercato rossonera. In stagione ha disputato 32 partite tra Liga e Coppa del Re. Giocatore in forte ascesa nel campionato spagnolo, evidenziandosi abile nel recupero della palla. Sfrutta a dovere il suo fisico imponente per avere la meglio nel gioco aereo, una qualità che completa senza dubbio le sue virtù nella fase difensiva. Altra peculiarità che lo contraddistingue è l’intensità che mette sul campo.

Le alternative

Tuttosport evidenzia che il nome di Rafa Marìn non è l’unico sul taccuino di Ibra e Moncada che, sia chiaro, non hanno certamente accantonato la pista Buongiorno seppur sia alta concorrenza su di lui. Sullo sfondo restano candidature valide anche Lilian Brassier (Brest), Jean-Clair Todibo (Nizza) e Maxence Lacroix (Wolfsburg). Come per la panchina, anche per la scelta del difensore il casting è aperto e sono in corso attente riflessioni in merito.

