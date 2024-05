Sergio Conceicao e il Milan potrebbero essere presto sposi ma, non subito almeno. In merito al futuro del tecnico in rossonero spunta una data.

Il Milan prosegue la ricerca per il nuovo tecnico, sfoltendo e non di poco la lista dei candidati. Dopo Lopetegui e il naufragio della trattativa che lo avrebbe portato a sedersi sulla panchina rossonera, il Club di Via Aldo Rossi ha ristretto la rosa dei papabili, concentrandosi solo su pochi nomi. Uno di questo è senza dubbio l’attuale tecnico del Porto, del neo presidente Villas-Boas. Il portale portoghese A Bola ha svelato alcuni importanti retroscena sul possibile approdo dell’allenatore lusitano al Milan.

Sergio Conceicao

L’incontro tra Conceicao e Villas-Boas

Era in agenda oggi l’incontro tra Sergio Conceicao e il neo presidente del Porto Villas-Boas. Il tema del summit è stato presto immaginato: il futuro del tecnico. Si è difatti immaginato che il tema principale del summit fosse l’uscita allo scoperto di Conceicao in merito alla proposta del Milan. Altro tema, strettamente connesso al primo, era quello relativo al rinnovo di contratto pattuito dal tecnico con il presidente uscente dei ‘Dragões‘ che, come documentato ieri, potrebbe essere stracciato senza penali.

Conceicao al Milan? Spunta una data…

Il portale portoghese A Bola ha svelato che l’incontro avvenuto oggi tra Conceicao e il presidente Villas-Boas non ha avuto come priorità il futuro del tecnico sulla panchina del Porto. I due infatti si rivedranno al termine della stagione, momento in cui sarà immaginabile credere che l’argomento verrà trattato. Appuntamento quindi fissato dopo la finale di finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona in programma il prossimo 26 maggio allo Stadio nazionale di Jamor. Poco più di due settimane quindi per sapere se davvero sarà Conceicao l’allenatore del Milan o meno

L’articolo Panchina Milan, Conceicao prossimo alla firma con i rossoneri? Spunta una data… proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG