Il Milan nel prossimo mercato si muoverà in più direzioni: attacco ma non solo. La strategia di rafforzamento rossonera prevede infatti di mettere mano anche ad altri reparti, oltre a quello offensivo. Occhio di riguardo in tal senso ci sarà anche per la linea mediana, zona del campo in cui il Milan vuole aggiudicarsi un centrocampista difensivo, abile nel fare filtro tra i reparti. Circolano già alcuni nomi, tra tutti quello di Fofana ma non solo. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha riferito infatti importanti passi avanti per Amrabat.

L’incontro con gli agenti di Amrabat

Il mercato sta per entrare nel vivo e le prime trattative iniziano a prendere forma e sostanza. Il Milan è pronto a investire per rafforzare la propria linea mediana, individuando in Amrabat un profilo ideale in tal senso. L’esperto di mercato Nicolò Schira, su Telelombardia, ha svelato un importante retroscena sul giocatore marocchino ex Fiorentina, in prestito al Manchester United. Il centrocampista farà ritorno, al termine della stagione, ai viola dopo il prestito a Red Devils. Difficile se non impossibile che il giocatore resti a Firenze, motivo per cui la squadra mercato rossonera si sarebbe già attivata e messa sulle sue tracce. Il giornalista rivela inoltre sarebbe già avvenuto un primo incontro tra le parti.

Amrabat: affare a costi contenuti

Il profilo di Amrabat piace e non poco al Milan. Il giocatore ha indubbie qualità tecniche e fisiche, conosce molto bene il campionato italiano dove ha fatto benissimo in maglia viola. Il suo acquisto sarebbe garanzia di rendimento, inoltre potrebbe essere un affare anche dal punto di vista economico. Nicolò Schira riferisce infatti che il costo dell’operazione potrebbe essere relativamente basso: tra i 10 e 15 milioni. Sul giocatore però si segnalano gli interessi anche della Juventus che, come il Milan, potrebbe fiutare l’affare.

