Paolo Maldini, intervistato di Alciato, ha affrontato a 360° molti temi riguardanti il Milan, anche il recente scudetto dell’Inter.

Il tanto atteso giorno dell’intervista di Paolo Maldini, a opera di Alessandro Alciato, è arrivato. Nel format Storie di Serie A su Radio TV Serie A con RDS l’ec capitano del Milan ha affrontato molti temi, dal suo passato glorioso in maglia rossonera fino a quelli di recente attualità. E’ stata senza dubbio un’intervista lunga, articolata e ricca di spunti di ricordo, riflessione e cronaca. Non è certamente passata inosservata la leggera, velata e pacata come nel suo stile, stoccata all’attuale società soprattutto in riferimento allo scudetto conquistato dalla sponda nerazzurra del Naviglio.

Paolo Maldini Ivan Gazidis Frederic Massara

La stoccata

L’addio consumato tra Paolo Maldini e il Milan è stato senza dubbio doloroso per i tifosi. E’ stato infatti vissuto come la perdita di un pezzo di storia, un simbolo e un manifesto vivente del concetto di Milan e milanismo. Paolo, da signore qual è, non ha mai fatto polemica trincerandosi in un silenzio saggio e civile. Ai microfoni di Alciato però non ha potuto non sottolineare un aspetto, un fattore, che a suo dire differenzia Milan e Inter. L’ex capitano rossonero ha infatti affermato che “lo scudetto dell’Inter è molto indicativo quello che è successo” ha dichiarato Maldini. L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva stessa. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c’è stata un’idea di strategia”.

Passato ingombrante

Proseguendo nell’intervista, un altro passaggio rilevante è stato quello in merito al peso del nome Maldini, e del passato che ha scritto in innumerevoli pagine di storie espresse in coppe e trofei esposti nel museo rossonero. Paolo Maldini ha infatti affermato che “il passato può far paura ma non è detto che il fatto di avere un grande passato da calciatore ti debba per forza dare un presente da dirigente. Sono due lavori completamente diversi, fin quando non si prova non si sa. Quando non ti danno l’occasione è perché probabilmente il tuo passato è ingombrante e la gente lo sa. È quello che ho sempre detto, quando mi hanno chiamato ho detto: “Ma siete sicuri?”, perché devi sapere pro e contro. Mi piace giocare a carte scoperte”.

L’articolo Milan, la stoccata di Maldini: “Scudetto dell’Inter figlio di un’idea di strategia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG