Paolo Maldini, nel corso della lunga intervista concesso ad Alciato, ha parlato del suo concetto di milanismo e della storia del Milan.

Paolo Maldini è il Milan. Lo è in tutto e per tutto, perfino nel cognome che porta scorre sangue rossonero. La parola Milan è infatti compresa nel cognome Maldini. Coincidenze forse, cose sterili magari, ma che in qualche modo segnano un percorso, un cammino e scavano nei cuori spazi per dolci, dolcissimi ricordi. La dinastia dei Maldini al Milan ha segnato il tempo, scolpito con l’oro il loro passaggio con questi colori, prima con Cesare e poi con Paolo. Nessuno meglio di loro potrebbe spiegare, esprimere, il concetto di milanismo. L’ex capitano rossonero, nel della lunga intervista al giornalista Alessandro Alciato per ‘Radio TV Serie A con RDS‘ nell’ambito del format ‘Storie di Serie A‘, ha affrontato anche questo tema.

Il milanismo

Alessandro Alciato, nel corso dell’intervista, rivolge a Paolo Maldini la domanda per eccellenza: “Ti senti il custode del milanismo?” . La risposta dell’ex numero 3 rossonero è emozionante e tocca le corde più sensibile dei cuori rossonero. Risponde affermando che “forse lo diranno gli altri ma è sicuro che il calcio in generale e il Milan in particolare mi hanno insegnato tanto come valori e come principi. Quando hai la possibilità di lavorare per questo club ne devi tenere conto. Va al di là del risultato. Quando si tratta di una storia ultracentenaria, va studiata, conosciuta e rispettata. La mia è una situazione particolare perché parte dagli anni ’50”.

Fedeltà al Milan

Il rapporto tra Maldini e il Milan è un rapporto che come lui stesso ammette sia un qualcosa “presente da prima che nascessi“, questo perché il Milan è “la squadra della mia città, l’ambiente dove sono cresciuto. Ho iniziato a giocarci a dieci anni e ho smesso a quarantuno, va al di là del tifo o del lavoro: è estrema passione”. Non è possibile spiegare un rapporto che “va oltre le ere in cui sono passato attraverso questa grande società“. Un amore che non può conoscere il sentimento del “tradimento”. Paolo Maldini afferma infatti che “non riuscirei mai a vedermi in un club diverso dal Milan”.

