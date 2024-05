Il Milan prepara grandi manovre per la difesa: possibile l’addio di Thiaw e l’arrivo di Lacroix. La società valuta le opportunità.

Il Milan si prepara a vivere un mercato importante nel quale è chiamato ad aggiungere qualità alla rosa, puntellando tutte le crepe evidenziate nella stagione prossima alla conclusione. La difesa è un reparto in cui la società metterà mano, forzata anche dall’addio di Kjaer in scadenza di contratto. Oltre al danese però, anche il tedesco Thiaw potrebbe essere prossimo all’addio ai rossoner – così come evidenziato da Calciomercato.com – in un intreccio di mercato piuttosto articolato.

Maxence Lacroix.

Thaiw al passo d’addio?

Calciomercato.com ha fatto il punto in casa Milan in merito al mercato che la società farà per rinforzare la propria retroguardia. Acclarato l’addio di Kjaer a fine stagione, anche Thiaw potrebbe seguire il danese. Sarebbero infatti in corso della valutazioni in merito alla permanenza del centrale di difesa, soprattutto in virtù del fatto che il tedesco vorrebbe avere maggiori rassicurazioni e indicazioni in merito al suo ruolo nel Milan. La società – prosegue Calciomercato.com – potrebbe dare ascolto alle richieste che potrebbero giungere per Thiaw, accreditato di un mercato importante. La società potrebbe infatti realizzare un’ottima plusvalenza, soprattutto considerando che il valore residuo a bilancio al 30 giugno 2024, infatti, sarà di “soli” 5,3 milioni di euro.

Lacroix all’orizzonte

Il Milan – scrive Calciomercato.com – ha incontrato Gordon Stipic, agente che cura gli interessi sia di Malick Thiaw, sia di Maxence Lacroix. Proprio questo intreccio potrebbe portare al clamoroso “scambio”: Lacroix al posto di Thiaw e ricca plusvalenza per le casse del Milan. In merito al difensore francese del Wolfsburg, attenzionato nell’ultimo mese dal direttore sportivo rossonero Antonio D’ottavio, il Milan sta infatti cercando di sondare la disponibilità del giocatore ad un ipotetico trasferimento in rossonero. Anche per la difesa c’è da attendersi che qualcosa possa sbloccarsi a breve.

