Giovanni Capuano ha spiegato le ragioni per cui, secondo lui, Antonio Conte non è un nome caldo per la panchina del Milan.

Il rebus allenatore è sempre più intricato in casa Milan. I nomi sul banco non mancano, anzi. C’è pero un nome che più di altri accenderebbe le fantasie dei tifosi del Milan, ridando slancio e vigoria a sogni di gloria: Antonio Conte. Il profilo dell’ex ct della Nazionale è garanzia di successo, potendo vantare in bacheca innumerevoli titoli nazionali conquistati tra Juventus, Chelsea e Inter. Come sappiamo però, il nome di Antonio Conte non sarebbe nei radar della dirigenza rossonera e Giovanni Capuano, a Radio Napoli Centrale, ha provato a spiegare le ragioni di tale scelta.

foto Matteo Gribaudi/Image Sport

Perchè Conte no?

Giovanni Capuano, commentando il possibile scambio di panchine tra Milan e Napoli con Pioli prossimo a vestire l’azzurro, ha espresso la propria opinione in merito al nome di Antonio Conte. Quest’ultimo sembrava fosse ambito sia dai rossoneri che dai partenopei ma, da quanto trapela, non sarebbe più così. Il giornalista ha affermato che “al Milan Conte non lo vogliono per mille ragioni, tra cui il carico economico, ma soprattutto sulla figura. Conte è sovradimensionato per il Napoli, se il Napoli prende Conte deve farlo lavorare come lui ha in testa e partire da un punto di vista che Conte non conosce”.

Pioli al Napoli

Stefano Pioli e il Milan si separeranno al termine della stagione. Il tecnico emiliano però potrebbe però tornare subito in sella e balzare sulla panchina del Napoli. Nelle ultime ore è circolata anche la notizia in merito all’offerta che Aurelio De Laurentiis avrebbe recapitato al tecnico rossonero. Giovanni Capuano sull’eventualità che Pioli approdi al Napoli ha affermato che “verrà Pioli e il Napoli farebbe un ottimo colpo. Pioli un mese fa era confermato, ha pagato che in 10 giorni sono successe tre brutte cose di cui non può non essere responsabile”.

L’articolo Panchina Milan, Capuano: “Conte? Non lo vogliono perché…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG