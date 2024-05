I rossoneri potrebbero investire una parte del budget destinato al mercato su un terzino destro anche se questo non rappresenta una priorità.

Il Milan sta programmando da diverse settimane la prossima stagione e ovviamente le scelte più importanti che devono essere prese riguardano il nome del nuovo allenatore ed un nuovo numero 9 da comprare.

Antonio Conte

Vecchia fiamma

Al di là di questo i dirigenti cercheranno di acquistare anche almeno un centrocampista difensivo ed un terzino destro che magari abbia caratteristiche più offensive rispetto a quelle di Davide Calabria. Per quel che riguarda il capitano, anche la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non si sta rivelando una passeggiata; anche il contratto di Florenzi tra l’altro scade tra un anno. Secondo la Gazzetta dello Sport Moncada è tornato sulle tracce di Emerson Royal del Tottenham.

Gli scenari

Il brasiliano è un terzino destro offensivo che è stato cercato dai rossoneri anche nel 2021; è da 3 anni a Londra e ha affrontato il Milan nel doppio confronto degli ottavi di finale della Champions League della passata stagione. Nei primi due anni è stato spesso il titolare mentre ora sta faticando; contrariamente a quanto si penserebbe però questo non ne abbassa la valutazione. Il Tottenham chiede ancora tra i 25 ed i 30 milioni ed è molto difficile che il Milan scelga di fare affari in quella posizione a queste condizioni; in caso di grossa cessione le cose potrebbero cambiare.

