I nerazzurri molto probabilmente ritoccheranno solo in minima parte l’organico che in questa stagione ha vinto il campionato con 5 giornate di anticipo.

L’Inter non vuole dissipare il vantaggio maturato almeno in Italia sulla concorrenza e lavora per restare al vertice; i dirigenti infatti saranno chiamati ad un compito diverso rispetto alle passate stagioni.

Problema Dumfries

C’è un solo grande dubbio che riguarda la Prima Squadra, ovvero quello riguardante Denzel Dumfries: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha ancora deciso se andare incontro o meno alla società per il rinnovo. Lui vorrebbe restare ma con uno stipendio di 5 milioni a stagione che Marotta e Ausilio non vogliono accordargli; l’ultima proposta dei nerazzurri è un ingaggio di 4 milioni annui. In caso di mancato accordo l’ex PSV Eindhoven finirà sul mercato.

Ausilio Marotta Antonello

Le alternative

La dirigenza in ogni caso non si farà trovare impreparata e ha già sondato diversi profili: si è parlato spesso recentemente di Michael Kayode della Fiorentina ma ovviamente ce ne sono anche altri. Piacciono infatti Emil Holm di proprietà dello Spezia ma che probabilmente verrà riscattato dall’Atalanta e Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar; lo riporta il Corriere dello Sport. I primi due hanno caratteristiche fisiche simili a quelle di Dumfries mentre l’ultimo è meno alto anche se ha velocità ed una resistenza notevole visto che ha giocato tutte e e 40 le gare della sua squadra da titolare. Holm vale intorno ai 15 milioni mentre Kayode qualche milione in più; non viene menzionato il prezzo del giapponese.

L’articolo L’Inter ha 3 obiettivi nel caso partisse Dumfries, 2 giocano in Serie A proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG