Tony Damascelli, a Rai Sport, ha parlato così del caso Superlega.

DAMASCELLI – «La Superlega resta ancora un progetto e una proposta, quello che mi interessa e dovrebbe interessare anche tutto il mondo del calcio che in maniera ipocrita ha detto che è contro la Superlega ma dovrebbe guardare invece alla fine della dittatura della UEFA e della Fifa anche se la Fifa credo che continuerà il suo percorso. La UEFA quando ha detto alla Juventus di uscire dalla Superlega e che non avrebbero avuto così una lunga squalifica ha fatto un ricatto perché tu li devi squalificare per gli errori di gestione non perché rinunciano alla Superlega, questo non deve più accadere».

The post Damascelli: «Fine della dittatura UEFA-FIFA! Ora basta ricatti come con la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG