Abete: «Superlega Perez parla di trionfo, Ceferin cerca di dare sicurezza al suo mondo. E Gravina…». Parla l’ex presidente FIGC

Abete, ex presidente della FIGC e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, a Tuttosport ha parlato della Superlega, progetto che nel 2021 ha visto protagonista anche la Juve.

ABETE SULLA SUPERLEGA – «Adesso c’è anche un gioco delle parti. Da una parte c’è Florentino Perez che celebra il trionfo e parla di inizio di una nuova era, dall’altra Ceferin cerca di dare sicurezza al suo mondo. Ognuno con il suo carattere. Però, fra le righe, io ho inteso che Ceferin ha anche detto: “Leggeremo con attenzione”. Lo stesso Gravina è stato molto severo, ma come può comportarsi diversamente? È il vicepresidente dell’Uefa, deve essere lineare e allineato. Io credo che la mediazione sia l’unica strada per evitare di indebolire il sistema e, soprattutto, di impoverirlo, che in definitiva è quello che non vogliono i club, che da sempre reclamano più soldi».

