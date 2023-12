Felipe Anderson Juve, il colpo ora si può fare: i dettagli della situazione di mercato dell’attaccante della Lazio

La Juve è pronta a sfruttare i problemi che ci sono tra Felipe Anderson e la Lazio riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 per portare l’attaccante a Torino.

Il brasiliano, infatti, chiede 3,5 milioni di stipendio (rispetto agli attuali 2,5) per restare in biancoceleste. La Lazio non è disposta ad offrire questa cifra, a differenza della Juve. Non è da escludere, quindi, il colpo di mercato in vista della prossima stagione.

