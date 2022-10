Il giornalista Tony Damascelli parla di Max Allegri, tecnico della Juventus, ne parla in toni non entusiasmanti.

Sono queste le parole del giornalista Tony Damascelli a Il Giornale dove fa la sua analisi di Allegri con la Juventus dopo la vittoria nel derby: “Dusan Vlahovic ha salvato la Juventus, su Allegri vale il quinto emendamento: avrebbe il diritto di rimanere in silenzio, tutto quello che potrebbe dire potrà essere usato contro di lui. Il gol del serbo non può e non deve risolvere i dubbi sulla squadra, sulle scelte dell’allenatore, sulla preparazione atletica che ha visto Bremer fermarsi per una fitta alla coscia sinistra.“

Giovanni Guardalà a Sky Sport la pensa così: “Nella prima mezz’ora Juve simile alle gare precedenti, poi sono arrivati i tiri di Locatelli e Rabiot. Poi ha meritato, Milinkovic è stato il migliore in campo nel Torino. Abbiamo visto il discorso di Danilo e l’abbraccio di gruppo, segnali dopo l’ultimo difficile periodo e le critiche. Poi qualcosa di meglio si è visto, almeno non ha spento la luce nel secondo tempo.“

