Il difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto contro l’Empoli

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Empoli-Inter, Danilo D’Ambrosio ha parlato anche di alcuni temi riguardanti il suo futuro.

SULLA PARTITA –: «Abbiamo fatto diversi passi falsi, oggi era una partita da vincere e abbiamo vinto 3-0. I nostri attaccanti si sono sbloccati e hanno dato fiducia a loro stessi e alla squadra. Romelu Lukaku se sta bene fisicamente può fare la differenza come gli altri attaccanti, il nostro reparto offensivo è di primissimo livello. Nelle ultime partite è mancato solo il gol; sono propositivi, positivi, era solo una questione mentale ma non eravamo preoccupati».

SE HO GIÀ RINNOVATO? –: «Non ancora… Mancano diversi impegni importanti».

SULLA SUA STAGIONE –: «Mi fanno piacere queste considerazioni, vuol dire che chiunque scende in campo fa bene. Ho qualche capello bianco ma cerco sempre di dare il 100%. La rotazione è sempre un discorso legato ai risultati, avessimo vinto altre gare con gli undici in campo avremmo fatto qualche rotazione differente. Ma siamo in lotta per diversi obiettivi importanti, siamo contenti di aver vinto e di aver fatto rifiatare chi gioca di più».

LE VERTICALIZZAZIONI PER LUKAKU –: «Quando c’è uno come lui in avanti cerchiamo di dargli palla, se gli dai l’appoggio non hai possibilità di prendergli il pallone. C’è un modo differente di giocare rispetto agli altri attaccanti».

GOL DI TESTA IL PROSSIMO ANNO? –: «Spero di farlo prima, poi offro un caffè a Marocchi».

