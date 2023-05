D’Ambrosio, permanenza non scontata. L’Inter valuta gli scenari per il futuro del difensore azzurro

La situazione di D’Ambrosio è simile a quella di Handanovic: se fosse per il peso nello spogliatoio, starebbe a vita con la maglia nerazzurra addosso. Il lavoro in campo, invece, ha mostrato i segni dell’età (34 anni) anche se non sono mancate le partite convincenti. Il suo dossier resta ancora in bilico, fosse per lui il rinnovo ci sarebbe già stato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

