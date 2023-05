Bergomi: «L’Inter deve tenere questa condizione. E Inzaghi…». Questa l’analisi dell’ex difensore nerazzurro

L’ex difensore Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato dell’Inter in vista del ritorno dell’Euroderby con il Milan:

“L’Inter mediamente è una squadra più adulta come età e quindi ha più presenze in Europa del Milan. L’Inter è arrivata in questo momento che sta bene e deve tenere questa condizione ancora per un po’ di tempo man non è facile perché quest’anno abbiamo visto cosa è successo quando è calata un po’ la tensione. Ieri Farris ha sottolineato quanto sia mancato Lukaku perché essendo l’Inter una squadra che non dribbla avere un giocatore che ti fa ripartire è importante. C’era da recuperare la qualificazione al quarto posto che forse è più importante di una finale di Champions, anche se io penso di no.

Ora la squadra sta bene e soprattutto Inzaghi si fida di tutti e li fa giocar tutti. Anche perché ha capito che giocano troppo per poter rinunciare a fare questo turnover. L’Inter, per fare picchi di prestazione, deve star bene. Ora sta bene ma deve continuare a star bene ancora un po”.

