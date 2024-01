Il difensore del Monza Danilo D’Ambrosio ha anticipato alcune delle sensazioni che proverà sabato a giocare contro la sua ex squadra.

Danilo D’Ambrosio ha giocato dal 2014 al 2023 all’Inter collezionando più di 220 presenze ed indossando anche la fascia di capitano in qualche occasione nella passata stagione. La scorsa estate i nerazzurri hanno deciso di non rinnovargli il contratto ma lui, per quanto fosse deluso, non ha mai parlato male della sua vecchia squadra. Il campano ha parlato del prossimo match ma non solo alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una gara particolare, ricca di emozioni. Però quando l’arbitro fischierà, l’emozione andrà via e penserò ovviamente al Monza”.

La sua stagione

“A livello personale e di squadra sta andando molto bene, stiamo esprimendo un buon calcio. Sognavo di chiudere la mia carriera all’Inter, è vero, ma nella vita bisogna accettare le decisioni altrui. L’importante è non avere rimorsi, io ho sempre dato tutto me stesso all’Inter e questa è la cosa più importante”.

Danilo D’Ambrosio

Gli obiettivi del Monza

“Europa No, sono allineato al pensiero di Palladino su questo. Prima di sognare, dobbiamo sudare per arrivare all’obiettivo salvezza”.

Sulla gara contro i nerazzurri

“Sono una grande squadra, li conosco quasi tutti. E’ una rosa incredibile, quindi dovremo affrontarli da squadra come abbiamo fatto con gli altri avversari”.

Sulla corsa Scudetto

“La pressione ce l’hanno entrambe. Sono due squadre molto forti che puntano ad arrivare il più in alto possibile. Stanno facendo un ottimo campionato, si deciderà verso marzo-aprile. Chi avrà più calma vincerà”.

