Sembra essere destinata a terminare l’avventura nerazzurra del difensore campano che in questa stagione ha anche indossato diverse volte la fascia di capitano.

Danilo D’Ambrosio dovrebbe lasciare l’Inter dopo 9 anni, arrivò infatti a Milano a gennaio 2014: Tuttosport specifica che la certezza non c’è ancora ma vedendo i movimenti dei nerazzurri sul mercato lo si può dare quasi per scontato.

Ieri infatti è arrivato il riscatto di Acerbi, vicino inoltre l’acquisto anche di Bisseck, in rosa restano De Vrij, che sta per rinnovare, Bastoni e Darmian; per la sostituzione di Skriniar si punta un big, visto che i dirigenti stanno trattando Koulibaly. Il contratto dell’ex Torino è in scadenza a giugno e a questo punto è molto difficile che venga rinnovato.

L’articolo D’Ambrosio verso l’addio all’Inter proviene da Notizie Inter.

