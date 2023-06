Trattativa che sembra ancora alle fasi embrionali quella tra Inter e Chelsea per una riconferma di Romelu Lukaku in nerazzurro

Una stagione tra alti e bassi quella vissuta da Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter, condizionata parecchio dal grave infortunio subito adi inizio anno. Adesso Big Rom sta bene e vuole rimanere a tutti i costi in nerazzurro. Lo ha comunicato a tutti, sia ai nerazzurri che ai Blues. Il Chelsea intanto sembra abbia virato su Nicolas Jackson per il proprio attacco. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «L’unico pensiero che in questo momento gli rimbalza nella testa è indossare di nuovo, e in tempi brevi, la maglia numero 9 dell’Inter. Quella che aveva nell’anno dello scudetto con Antonio Conte in panchina e che la scorsa estate non ha potuto riprendersi perché di proprietà di Edin Dzeko. Il bosniaco non rinnoverà e quasi certamente si trasferirà al Fenerbahce, liberando così il prezioso numero che Big Rom vuole. Meglio se entro il 30 giugno. Perché? Quest’anno non ci sono scadenze fiscali da rispettare per poter contare sul Decreto Crescita, ma Rome punta a trascorrere vacanze serene, non con il telefono sempre vicino perché in attesa di una chiamata importante per definire il futuro.

Adesso è in nazionale, ma aspetta buone notizie. Non ne ha avute molte dal blitz a Londra del d.s. Ausilio perché il dirigente gli ha spiegato che il Chelsea vuole venderlo e non prestarlo di nuovo. É però abbastanza esperto per sapere che la trattativa è solo all’inizio, che il mercato ufficialmente non è ancora partito e che ci sarà da avere pazienza. Quanta Lui spera non più… di due settimane. Dopo le due gare di qualificazione agli Europei con il Belgio è pronto a far sentire di nuovo la sua voce agli uomini mercato di Boehly che hanno praticamente preso il suo nuovo centravanti essendo pronti a pagare la clausola rescissoria di Nicolas Jackson. Servirà un nuovo assist all’Inter.

Lukaku alla Pinetina potrà ancora contare sui vantaggi del Decreto Crescita, ma l’Inter per lui non è una questione economica: al Chelsea guadagnerebbe 12 milioni più bonus, a Milano 8,5 più bonus. Nel capoluogo lombardo sta bene, si sente amato e ha pure il forte desiderio di riscattare una amara prima parte di 2022-23. Perché se il finale di stagione è stato all’altezza della situazione e gli ha permesso di chiudere a quota 14 centri, l’epilogo della Champions all’Ataturk gli pesa tremendamente. L’esclusione dalla formazione titolare e poi l’errore di testa che avrebbe sancito l’1-1 invece che abbatterlo hanno incendiato la sua voglia di riscatto. Con addosso il nerazzurro. Anzi, il 9 nerazzurro».

