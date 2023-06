Damiani su Thuram: «Diverso da Dzeko, farà ottime cose» Le parole dell’agente di mercato

Intervistato da Sportitalia, l’agente di calciomercato, Oscar Damiani, ha parlato dell’approdo di Marcus Thuram all’Inter.

LE PAROLE– «È diverso da Dzeko. Edin è un giocatore molto intelligente che sa giocare spalle alla porta, invece per Thuram se ci sono spazi è meglio perché attacca molto bene la profondità invece quando ci sono meno spazi e fa più fatica. Dovrà adattarsi bene al calcio italiano, però lo conosco bene e conosco la sua famiglia: so per certo che è un bravo ragazzo e che farà ottime cose»

L’articolo Damiani su Thuram: «Diverso da Dzeko, farà ottime cose» proviene da Inter News 24.

