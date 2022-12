Sono queste le parole di Oscar Damiani, su TMW Radio parla così del centrocampista del Milan, Ismael Bennacer.

Ecco le parole di Oscar Damiani, che parla così su TMW Radio del forte mediano del Milan, Ismael Bennacer: “Lo conobbi quando era solamente un ragazzino. Ha grandi qualità e una personalità incredibile, che gli permette di essere un calciatore di alto livello.” Sono quindi grandi gli elogi per il regista algerino.

Sempre su TMW Radio, parla Stefano Impallomeni che elogia il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Perché è un uomo normale, grande lavoratore che ha fatto tanta gavetta e non ruba la scena. Pioli merita un’attenzione diversa, ma la critica si sa che sceglie il personaggio. Spalletti ancora non ha marcato con un trofeo e quindi entri nella storia se fai qualcosa in termini di titoli.“

