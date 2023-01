Dani Alves, ex terzino di Barcellona e Juventus, sarebbe accusato di violenza sessuale. L’entourage del giocatore smentisce

Dani Alves, ex terzino di Barcellona e Juventus, sarebbe accusato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato da ABC, una donna avrebbe allertato la sicurezza della discoteca Sutton per una molestia da parte del brasiliano. Quando la polizia è giunta nel locale però, il brasiliano era già andato via.

Il suo entourage avrebbe fatto sapere che Dani Alves era presente nella discoteca nella serata di venerdì ma che ci è stato per “poco tempo” e che “non è successo niente“.

