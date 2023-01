Una volta alla Lazio c’era la zona Caicedo. In futuro potrebbe esserci quella Doan? Il giapponese sarebbe un elemento prezioso per Sarri

Entrare a partita in corso, con Germania e Spagna, segnare e permettere alla propria nazionale di passare per prima il girone. Non molti possono raccontarlo, anzi, soltanto il Giappone e Ritsu Doan, attaccante del Friburgo, possono dire di aver compiuto un impresa del genere.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Per molto tempo la Lazio ha potuto contare su Caicedo: l’attaccante ecuadoriano che, partendo dalla panchina, veniva lanciato nella mischia nei minuti finale e poi, con un guizzo, metteva la palla in rete, trasformando le sconfitte in pareggi e il pari in una vittoria. Dopo di lui alla Lazio serve ancora un vice Immobile e, ancora di più adesso con i 5 cambi, qualcuno che dalla panchina possa aggiustare le partite in corsa. Se l’anatema di Spagna e Germania non è la soluzione a questi due problemi, allora chi potrebbe esserlo?

2) A chi prenderebbe il posto?

Dalla panchina Doan potrebbe entrare sia al posto di Zaccagni che Felipe Anderson. In Bundesliga infatti il giapponese ha giocato su entrambe le corsie, mentre con il Giappone, in occasione dei gol, è sempre partito da sinistra.

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

15 milioni non sono pochi e conoscendo Lotito, forse troppi per un giocatore che partirebbe dalla panchina. Eppure le necessità della Lazio in avanti sono quelle: qualcuno che possa compensare i gol di Immobile se il capitano non c’è e qualcuno che dalla panchina possa entrare subito in gioco. E Doan è il profilo perfetto.

