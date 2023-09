Danilo a Sky: «Non ci sono partite facili ma noi quest’anno abbiamo orgoglio e fame». Le partite del difensore della Juventus

Danilo ha parlato a Sky Sport dopo Empoli-Juve.

Le sue parole: «Non ci sono partite facili, l’Empoli la stagione scorsa ci ha fatto soffrire qui in una serata difficile. Noi abbiamo l’orgoglio di dimostrare per noi stessi che quello che è successo è un episodio. Abbiamo orgoglio e fame Loro giocano come due squadre, una che fa reparto difensivo e tre che restano davanti. Non è facile da leggere. Abbiamo compensato correndo un po’ di più».

