Danilo premiato nel ritiro del Brasile: per lui una maglia speciale. Riconosciuto l’importante traguardo del difensore della Juventus

Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana, ha premiato Danilo per le 50 presenze raggiunte con la maglia del Brasile. Al giocatore della Juventus è stata consegnata una maglia con il numero 50. Applaudito dai colleghi e da tutto lo staff della Nazionale brasiliana al ristorante dell’Hotel Sheraton Lisboa, Danilo è stato festeggiato anche con una torta al cioccolato.

«Voglio ringraziare il presidente per le sue parole. È un grande onore ricevere questo onore. La mia prima volta qui, penso che ci fossero solo Paiva (Rodrigo, direttore della comunicazione) e lo chef (Jaime Maciel). Spero di essere con voi per molte altre partite e ringrazio tutti voi per l’affetto e l’impegno in ogni partita, in ogni allenamento, e che possiamo continuare in questa partnership alla ricerca di grandi risultati e obiettivi per la Nazionale», ha detto il difensore della Juventus.

The post Danilo premiato nel ritiro del Brasile: per lui una maglia speciale appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG