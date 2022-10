Danilo: «Quando le cose vanno un po’ peggio ci nascondiamo e non vogliamo più giocare». Le parole del difensore bianconero

Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Maccabi Haifa e Juventus. Ecco le parole del difensore bianconero:

MOMENTO – «Difficile da trovare spiegazioni in questo momento, non abbiamo nemmeno parole così come i nostri tifosi. Dobbiamo provare a fare meglio, essere più squadra e ritrovare quella connessione che abbiamo perso per trovare una soluzione»,

NERVOSISMO – «Faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso, non riesco a capirlo. Quando le cose vanno un po’ peggio ci nascondiamo e non vogliamo più giocare, buttando poi la palla lunga. Dobbiamo trovare una soluzione perché non basta dire siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo lasciare qualcosa di positivo. Ora non siamo all’altezza della Juve».

RIALZARSI – «Da quando sono arrivato alla Juventus ho sempre detto che bisogna pensare partita per partita, altrimenti perde il focus. Non è scontato un passaggio, accorciare di dieci metri… se non curiamo queste cose difficilmente vinceremo più partite di fila. La Juve ha una storia che anche se giochiamo 50 anni non ci avviciniamo. Dobbiamo solo vergognarci, basta»

