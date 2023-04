Danilo: «Rosso corretto a Lukaku. Ha fatto un gesto alla nostra curva di stare zitti». Questo il commento del capitano della Juventus

Danilo, difensore e capitano della Juventus, a Sport Mediaset ha parlato del post partita incandescente:

“Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto alla nostra curva, di stare zitti. Normale che l’arbitro lo abbia ammonito e poi espulso, è tutto corretto. Parliamo di Juve-Inter, non di quello che è successo, gli animi sono sempre così, c’è emozione e rivalità. È una cosa normale, ci deve essere rispetto, ma può succedere. Non possiamo permetterci di sprecare energie con queste cose, ci mancano 90 minuti per la finale. Brema lo sa che l’ha presa di mano, fa parte di un percorso di un giovane, deve ancora imparare tante cose e noi siamo al suo fianco per aiutarlo. Non è colpa di Bremer, il pari è responsabilità di tutta la squadra. Cuadrado con Handanovic? Ha 34/35 anni, non sono il responsabile io per portarlo via. Ci parleremo, ma non vi dirò nulla, è una cosa interna. Lui sa la sua responsabilità nella squadra”.

