«Non vogliamo farli guadagnare, le famiglie restano a casa»: ennesima presa di posizione della Danimarca contro i Mondiali qatarioti

La nazionale danese è una di quelle che ha fatto più rumore in avvicinamento ai mondiali in Qatar. Dopo aver deciso di partecipare all’iniziativa OneLove Armaband e di indossare una maglia totalmente nera in segno di lutto per gli operai morti nei cantieri, la nazionale ha deciso che non farà partire le famiglie dei calciatori alla volta del paese medio orientale. Di seguito la motivazione, riportata a mezzo stampa sul quotidiano danese Ekstra Bladet.

«Non vogliamo contribuire ai profitti del Qatar e pertanto abbiamo ridotto il più possibile le nostre attività di viaggio».

