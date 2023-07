Danjuma Milan, ore di riflessione in casa rossonera per quanto riguarda l’esterno del Villarreal: cosa succede

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Daniele Longo di Calciomercato.com ha fatto il punto su Danjuma, uno dei giocatori per cui il Milan sta lavorando in queste ore.

Danjuma non è ne lontano ne vicino. Il Milan si è preso qualche ora di riflessione per capire dove affondare ( per il gioco d’incastri). Così come per Taremi visto che occuperebbe lo slot da extracomunitario.

The post Danjuma Milan, ore di riflessione in casa rossonera: cosa succede appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG