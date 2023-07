Inter, Cuadrado già stasera ad Appiano? Le ultimissime sull’arrivo del colombiano

In attesa dell’ufficialità che potrebbe arrivare a breve, Juan Cuadrado ha messo la firma sul contratto che lo legherà all’Inter.

Come riportato da Pasquale Guarro su Twitter, il colombiano potrebbe già arrivare in ritiro questa sera per iniziare domani con gli allenamenti alla corte di Inzaghi.

#Inter, Cuadrado potrebbe aggregarsi al ritiro di Appiano già questa sera. Domattina il primo allenamento agli ordini di Inzaghi. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 19, 2023

