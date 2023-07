Il difensore dell’Inter Matteo Darmian indica cosa devono fare lui ed i suoi compagni nella prossima stagione.

Matteo Darmian ha ripercorso la scorsa stagione ma non solo in un’intervista al canale YouTube di Soccer King. “L’ultima è stata una stagione importante, lunghissima. In campionato non abbiamo fatto benissimo e quest’anno siamo chiamati a fare meglio e avere la continuità che ci è mancata l’anno scorso”.

Matteo Darmian

“Ma abbiamo avuto un percorso incredibile in Champions League che ci ha portati a giocare la finale e dobbiamo ripartire da lì e da quella consapevolezza. Quest’anno vogliamo migliorare e crescere ancora a livello di squadra, puntiamo al massimo. Giocare per questo club ti porta a dare tutto, vogliamo altri trofei. Bello potersi confrontare con una cultura diversa, imparare cose nuove. Bello vedere l’affetto dei tifosi qui“.

