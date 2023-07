Darmian: «Siamo chiamati a trovare la continuità che ci è mancata l’anno scorso» Le parole del difensore

Intervistato sul canale Youtube Soccerking, il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro giapponese dei nerazzurri.

STAGIONE – «Stagione sicuramente importante, molto lunga. Non abbiamo fatto benissimo in campionato, infatti quest’anno siamo chiamati a fare meglio e trovare la continuità che ci è mancata. In Champions League abbiamo un percorso incredibile che ci ha portato a giocare la finale e sicuramente dobbiamo partire da quella consapevolezza per fare un’annata importante. Vogliamo migliorare e crescere ancora a livello di squadra. Puntiamo al massimo come ogni anno. Sappiamo che giocare per l’Inter ci spinge a dare sempre qualcosa di più. Vogliamo conquistare altri trofei.»

CALCIO GIAPPONESE «Calcio in crescita, penso che giocare a calcio sia bello in ogni parte del mondo e sicuramente possiamo confrontarci con questa cultura.».

GIOCATORI GIAPPONESI «Non ne conosco tanti, a parte Yuto Nagatomo, che ha giocato nell’Inter ed è stato un giocatore importante.»

CULTURA- «E’ bello poter confrontarsi con una cultura diversa dalla nostra e vedere l’affetto dei tifosi anche in Giappone»

