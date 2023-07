Il difensore del Monza Luca Caldirola è cresciuto nel vivaio nerazzurro prima di punire la squadra di Inzaghi nella passata stagione.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Luca Caldirola che ha parlato delle gare tra Monza ed Inter; queste due squadre si affronteranno anche nella prima giornata del prossimo campionato. “Le due gare della passata stagione contro l’Inter sono state due belle emozioni, le porterò con me anche quando smetterò”.

stadio Brianteo

“Ma sarà un campionato diverso rispetto alla passata stagione e loro sono sempre una grande squadra. Non sarà facile, ma ci proveremo subito. Quando ero all’Inter sognavo di restare a vita ma in prima squadra c’erano gente come Zanetti, Lucio, Chivu, Materazzi, Maicon: era dura. Quando ero giovane, giocavano gli esperti. Ora che sono esperto, giocano i giovani… (ride, ndr)”.

