Inter, Bayern su Szczesny, via libera per Sommer? La situazione legata al portiere del Bayern

Come riportato da La Repubblica, ci sarebbe un interesse del Bayern Monaco nei confronti del portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, tanto da far rientrare il ds Giuntoli in Italia prima del tempo.

Sorride e segue la situazione l’Inter, che potrebbe approfittarne per tentare l’ultimo affondo per Yann Sommer, che si potrebbe liberare dal club bavarese con meno difficoltà.

L'articolo Inter, Bayern su Szczesny, via libera per Sommer? La situazione proviene da Inter News 24.

