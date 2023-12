Matteo Darmian ha rinnovato il contratto fino al 2025 con l’Inter e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali

PAROLE – «Significa tanto e sono molto orgoglioso di questo rinnovo e di poter vestire questa maglia ancora per diverso tempo. Sono felice di poter avere la fiducia di tutti, staff, compagni e tifosi. Io sono sempre stato convinto dei miei mezzi e ho sempre cercato di dare tutto me stesso da quando sono arrivato ed è motivo di grande orgoglio vedere i sacrifici ripagati. Mi sento affidabile, diligente e attento. Penso di essere un esempio e cerco di esserlo in primis per me stesso perché cerco di migliorare giorno dopo giorno per avere l’atteggiamento giusto. L’Inter mi ha dato tanto, mi ha permesso di vincere diversi trofei e spero di fare altrettanto in futuro. Tifosi? Li voglio ringraziare perché sin dal primo giorno mi sono stati vicino ma anche a tutta la squadra e ci fanno sentire sempre il loro appoggio. Vogliamo ringraziarli tramite le nostre prestazioni».

