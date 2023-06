Nella giornata odierna molti giocatori nerazzurri hanno a mente moderatamente fredda dedicato un pensiero alla finale persa.

Matteo Darmian sul suo account Twitter ripensa con rammarico alla gara di sabato scorso contro il Manchester City. “Fa male, dannatamente male. Soprattutto quando sei da solo, immerso nei tuoi pensieri, che ripensi a quanto eri vicino a realizzare quel sogno che hai da quando hai iniziato a dare i primi calci al pallone”.

Matteo Darmian

“Ce lo meritavamo tutti… NOI per il sudore, la voglia e la fatica fatta in questo splendido percorso, VOI che nel bene e nel male siete sempre lì a sostenerci e lo sarete anche il prossimo anno quando torneremo in campo a lottare con amore e dedizione per continuare a sognare, insieme“.

