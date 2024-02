Il difensore dell’Inter Matteo Darmian ha spiegato cosa è per lui l’interismo.

Matteo Darmian a Radio Tv Serie A ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera all’Inter. “Siamo una squadra forte, siamo sempre stati uniti, nella seconda parte di stagione sono usciti i nostri valori e abbiamo raggiunto la finale di Champions. Il campo ha dimostrato che eravamo tutt’altro che sfavoriti: quella è stata una sconfitta che ha fatto male, perché siamo arrivati a pochissimo dall’accarezzare un sogno. Ma anche le sconfitte possono insegnare e possono fare bene. L’ho rivista tante volte quella partita, purtroppo il finale non si può cambiare. Più la si guarda più si ha la consapevolezza dell’aver fatto una grande partita. Io capitano dell’Inter? È stato un momento piacevole, che ha ripagato sacrifici e sforzi fatti sin da bambino”.

Matteo Darmian

Sull’arrivo all’Inter

“Scetticismo dei tifosi? Io sono sempre rimasto me stesso, consapevole del mio valore. Come ho detto dal primo giorno, ho sempre cercato di lavorare tanto mettendomi a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali. “Interismo” è passione, vuol dire essere parte di una famiglia e di un progetto importante, sempre pronto a dare tutto per la causa”.

Su Antonio Conte

“Ci siamo sentiti prima del mio arrivo a Milano. Mi aveva detto del ruolo che avrebbe voluto farmi fare. Era il periodo post covid, è stato tutto rimandato e sono arrivato dopo la terza giornata, durante la sosta per la nazionale. Ricordo il momento esatto in cui sono diventato un calciatore dell’Inter, quando sono entrato ad Appiano il primo giorno dopo la firma del contratto. È stato molto emozionante per me, quando si inizia un nuovo capitolo cerco di avere sempre un approccio positivo. Antonio Conte per me è stato un allenatore molto importante, mi ha permesso di vincere: il mio primo anno di Inter è coinciso con la vittoria dello scudetto, posso solo che ringraziarlo. Euro 2016? È stato un percorso importante, la sensazione era che quella nazionale avrebbe potuto giocarsela con tutti“.

L’articolo Darmian: “Più si guarda la finale di Champions, più aumenta la consapevolezza della grande gara fatta” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG