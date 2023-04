L’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della partita di Champions contro il Benfica

Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Sport Mediaset verso Inter-Benfica.

LE PAROLE – «Dobbiamo pensare alla Champions League, in campionato non è un momento positivo per noi ma per 24 ore dobbiamo pensare al Benfica. Al campionato ci penseremo da giovedì».

L’articolo Darmian su Inter-Benfica: «Testa alla Champions, poi penseremo al campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG