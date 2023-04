L’unione che potrebbe fare la forza dell’Inter per quanto concerne la sfida casalinga contro il Benfica in Champions League

Come sottolineato da Sky Sport, l’Inter attualmente ha bisogno di quella unione che serve tra squadra, allenatore e soprattutto quel tifo che a San Siro sarà presente in massa sugli spalti nerazzurri.

L’ingrediente perfetto per provare a creare quel clima di ottimismo che in un contesto di questo tipo è necessario per continuare a scrivere la storia in Europa. Ora non resta che aspettare il campo.

L’articolo Inter, l’unione deve fare la forza in Champions League proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG