Tra ricorso per il -15 e obbiezioni, si continua a parlare della chiusura della Curva Sud bianconera post Juventus-Inter

Giornata di domani importante per la Juventus: tra il ricorso dei bianconeri per i 15 punti, ma anche riguardante i fatti successi in Coppa Italia contro l’Inter.

Come riferito da Tuttosport alle ore 13 verrà tenuta a sezioni unite della Corte Sportiva d’appello della FIGC per decidere in merito alla chiusura del primo anello della tribuna Sud dell’Allianz Stadium dopo i cori verso Romelu Lukaku.

L’articolo Juventus-Inter, domani sentenza sulla Curva Sud per i cori contro Lukaku proviene da Inter News 24.

