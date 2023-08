Il jolly difensivo Matteo Darmian racconta perché è molto ottimista in vista della stagione che sta per cominciare.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Matteo Darmian che descrive com’è in questi giorni l’ambiente in casa Inter. “Ormai sono qui da tanto… mi sento un vecchietto di questo gruppo. E la fascia è un piacere enorme, anche in partite così. La verità è che stiamo facendo un bel lavoro. Siamo all’inizio del percorso, ma dobbiamo essere pronti da subito. Tutti abbiamo un obiettivo in testa: non ripetere l’errore dello scorso anno, vogliamo partire subito forte. E stiamo preparandoci per questo, ce lo siamo detti nello spogliatoio“.

“Con il Psg i primi 15-18 minuti non li abbiamo fatti bene. Non riuscivamo a trovare le nostre giocate, poi una volta ritrovate le distanze siamo evidentemente cresciuti in tutte e due le fasi. Partite come queste ci fanno bene. Rispetto alla passata stagione io parlo di similitudini, non di differenze. La base è la stessa. Abbiamo fatto molto bene negli ultimi 2-3 mesi, da lì dobbiamo ripartire. Dobbiamo sfruttare quell’onda, continuare su quel trend. Poi è chiaro che, guardando la rosa, sono andati via giocatori molto importanti e non è facile rimpiazzarli. Ma chi è arrivato ha la giusta predisposizione e si è notato anche in campo: Frattesi, Cuadrado, lo stesso Thuram, cito anche Bisseck, tutti hanno già fatto vedere qualcosa. Frattesi lo conosciamo tutti, non si scopre adesso. Ma anche gli altri daranno molto. Per essere qui, vuol dire che tutti hanno grandi qualità. La base di partenza è ottima. Quando sei all’Inter devi puntare sempre al massimo. Anche quest’anno lo faremo. Non vogliamo tralasciare alcun obiettivo, neppure la Champions. Arriviamo da anni in cui abbiamo sempre alzato trofei: il traguardo dev’essere vincerne altri“.

