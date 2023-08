Gagliardini: «Contento al Monza. Inter alla prima giornata Questo è il destino». Le parole dell’ex nerazzurro

Queste le parole a DAZN di Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza ed ex Inter:

«Sono molto contento di aver fatto questa scelta. Penso che sia un nuovo capitolo per me: nuova società, nuovi compagni, nuovo mister, nuovi obiettivi. Sono tutti stimoli nuovi e ho voglia di far bene. Sono tutti sopra le aspettative, poi un centro sportivo del genere con otto campi e super-organizzato fa impressione per una squadra al secondo anno in A. Qui a livello tattico trovo un gioco che ho fatto qualche anno fa con Gasperini, ho trovato qualche similitudine. Palladino ha avuto Gasperini come allenatore e qualcosa gli ha rubacchiato. Inter alla prima giornata Infatti ho scritto subito un messaggio a Galliani, anche se non ero ancora arrivato, dicendogli che evidentemente era destino».

