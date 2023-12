David Milan, pronto l’assalto al centravanti di proprietà del Lille per gennaio. E il prezzo scende ancora

Il Milan non smette di pensare a Jonathan David e sta provando il tutto per tutto per cercare di portarlo a Milano già nel corso della prossima sessione di mercato di gennaio.

Come riportato da Sport Mediaset, il Lille non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni di euro: una cifra comunque accessibile e che i rossoneri potrebbero provare a trattare tenuto conto del buon rapporto tra le parti in causa.

