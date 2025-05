Antonio Conte è sempre più vicino alla Juventus: secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo di massima sarebbe già stato raggiunto.

Ci sono storie che sembrano destinate a ripetersi, cicli che si chiudono solo per riaprirsi al momento giusto. E in questo caso, il momento sembra proprio essere arrivato. Antonio Conte, l’uomo che ha ridato anima e struttura alla Juventus dopo gli anni più bui, è pronto a tornare là dove tutto è iniziato davvero.

Non è più solo una suggestione, né tantomeno un’ipotesi da bar sport. Le voci sono diventate concrete, i contatti reali, e ormai da più parti si parla di un accordo di massima già definito tra il tecnico salentino e la società bianconera. Insomma certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano, come una bellissima canzone.

Antonio Conte: spunta l’accordo con la Juventus

La sensazione, più che mai, è che ci sia una volontà comune. Da una parte la Juventus, desiderosa di ripartire da basi solide e da un condottiero che conosce benissimo l’ambiente. Dall’altra Conte, che sente il richiamo della sua casa sportiva e sa che Torino può essere la piattaforma ideale per una nuova grande sfida. Dopo anni intensi tra Premier League e Serie A, tra alti e bassi, Conte sembra pronto per un ritorno che avrebbe anche un valore simbolico fortissimo. Per i tifosi, per la squadra, ma anche per lui stesso.

Ma come sempre nel calcio, soprattutto quando si parla di figure di questo calibro, nulla è davvero semplice. Perché c’è ancora un nodo da sciogliere, e riguarda il presente, che si chiama Napoli. Sì, perché Antonio Conte è ancora l’allenatore della squadra partenopea, con un contratto in essere e un rapporto formale che, almeno sulla carta, non è ancora terminato. E proprio su questo punto si gioca la partita finale. Quella che, in un modo o nell’altro, deciderà il suo futuro.

A parlarne chiaramente è stato il giornalista Carlo Laudisa, voce autorevole della Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole non lasciano spazio a molti dubbi: “Ci sarà un summit tra De Laurentiis e Conte: quest’incontro sarà decisivo per capire con quali modalità il presidente libererà Conte, che ha già un accordo di massima con la Juventus. Conte deve avere un via libera dal suo presidente, in quanto ha un contratto ancora in essere”.

La Juventus vuole programmare il futuro

Parole pesanti, che confermano quello che molti già intuivano. L’accordo con la Juventus c’è, ma ora tutto passa dalla volontà di Aurelio De Laurentiis. Un presidente noto per non fare mai sconti, soprattutto quando si tratta di questioni contrattuali. Conte, da parte sua, ha già fatto sapere che, al di là del rispetto per Napoli e per la sua tifoseria, la sua esperienza all’ombra del Vesuvio potrebbe essersi già esaurita. E le sue dichiarazioni recenti, cariche di stanchezza e di consapevolezza, sembrano confermare questa direzione.

Infatti, dietro le quinte il lavoro è già cominciato. La Juventus vuole programmare il futuro, e farlo con Conte significherebbe ripartire da una base solida, da un’identità precisa. Non sarà solo una questione di modulo, ma di mentalità. Di quella “fame” che Conte ha sempre saputo trasmettere alle sue squadre e che in questo momento, dalle parti della Continassa, sembra mancare.

L’incontro tra De Laurentiis e Conte sarà il vero spartiacque. Se il presidente deciderà di liberare il tecnico senza pretendere una battaglia legale o una buonuscita onerosa, allora il ritorno alla Juventus potrà essere ufficializzato in tempi molto brevi. Ma se dovessero sorgere intoppi, la trattativa potrebbe complicarsi, pur restando in piedi.

In ogni caso, la strada sembra segnata. Antonio Conte e la Juventus sono pronti a rincontrarsi. Con la stessa voglia di vincere, la stessa durezza, lo stesso stile inconfondibile. E stavolta, con la consapevolezza che certe storie, anche quando finiscono, non smettono mai davvero di appartenersi.