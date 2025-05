Il mercato estivo che si profila all’orizzonte promette di essere uno dei più intricati e delicati degli ultimi anni. Sono infatti molti i calciatori che a fine stagione dovranno fare le valigie…

Sarà un mercato movimentato, su questo non c’è alcun dubbio. Non tanto per i colpi ad effetto – che ci saranno, inevitabilmente – quanto per le scelte da compiere sui tanti prestiti in scadenza che affollano le rose delle big del campionato. Alcuni nomi importanti sono arrivati in Italia con la formula del prestito secco o con diritto di riscatto, e non tutti hanno convinto le rispettive dirigenze.

È un tema che riguarda diversi top club: la Juventus, ad esempio, dovrà decidere il futuro di Kolo Muani, così come di Francisco Conceicao, giocatore che, tra luci e ombre, ha mostrato qualità interessanti ma non determinanti. Anche in casa Milan il dossier prestiti è corposo: da chi ha deluso, a chi ha mostrato sprazzi di talento senza però mantenere costanza e incisività. Il club rossonero si trova a tracciare una nuova rotta tecnica, con il cambio imminente di allenatore e la necessità di rialzarsi dopo una stagione sotto le aspettative. In questo contesto, ogni scelta pesa doppio.

Abraham non convince, ritorno a Roma e poi via

Tra i nomi in uscita, quello di Tammy Abraham spicca per aspettative mancate. L’attaccante inglese, arrivato al Milan in prestito dalla Roma, non ha lasciato il segno come ci si aspettava. Dieci gol in 45 presenze stagionali in tutte le competizioni, solo 3 in Serie A, appena 393 minuti giocati in campionato: un bottino che non ha convinto la dirigenza rossonera a investire per il riscatto del cartellino.

Il Milan, concentrato su una rifondazione che coinvolgerà anche l’attacco, ha deciso di non proseguire con l’ex Chelsea. Il giocatore, rientrando nella capitale, non resterà però a lungo in giallorosso: la Roma, consapevole che Abraham è ormai fuori dal progetto tecnico, è al lavoro per trovargli una nuova destinazione. Dalla Turchia arrivano già segnali chiari: il Besiktas sarebbe pronto a offrire tra i 15 e i 20 milioni di euro per assicurarsi il centravanti, che ha un solo anno di contratto residuo. Una parabola discendente per Abraham, il cui arrivo in Italia non ha prodotto la rinascita attesa. Per il Milan è stata una scommessa che non ha pagato, in una stagione dove le occasioni mancate sono state tante, per la Roma invece – con un ingaggio che comunque pesa – rimane una bella gatta da pelare.