Juventus ad un passo dalla Champions ma potrebbe non bastare: mandato via, si riaccasa subito al Milan e scoppia la bufera

Il verdetto è arrivato per il Milan ed è di quelli che non può far sorridere. Si sapeva, ma ora c’è anche l’ufficialità: con la sconfitta contro la Roma, i rossoneri sono fuori da tutte le coppe. L’anno prossimo si ripartirà da zero e si avrà soltanto il campionato, come quest’anno è accaduto al Napoli: dalle parti di Milanello magari sperano che questo sia di buon auspicio, ma intanto c’è ancora da ricostruire la squadra, partendo dalle basi.

Tecnico e, forse, direttore sportivo: sono queste le priorità per il Milan ora che la stagione può dirsi chiusa. Tutto però sembra essere ancora in alto mare con tanti nomi e nessuna trattativa che appare allo sprint finale. Allegri, Sarri, Italiano, sono soltanto alcuni dei nomi accostati alla panchina rossonera nelle ultime settimane, con Paratici, Tare, D’Amico ad essere stati indicati come potenziali candidati. Una lista alla quale si è aggiunto negli ultimi giorni anche Cristiano Giuntoli.

Il Football Director della Juventus è al centro delle polemiche per l’annata fallimentare dei bianconeri e per lui si parla di uno demansionamento o anche di un possibile addio.

La Juve manda via Giuntoli: ci pensa il Milan

Ed ecco allora che un Giuntoli via dalla Juventus può diventare un candidato importante per il Milan. L’ex Napoli sarebbe perfetto per il tipo di progetto che hanno in mente i rossoneri, anche se bisognerà vedere quanta libertà di azione avrebbe a livello sportivo.

Una ipotesi che è stata accolta con piacere dal popolo bianconero: i tifosi della Juventus non hanno gradito l’operato di Giuntoli, soprattutto quello di quest’estate. Douglas Luiz, Koopmeiners, ma anche Nico Gonzalez sono affarei che non hanno ripagato le attese, mentre la cessione di Huijsen, da poco acquistato per 60 milioni dal Real, è un rimpianto che i tifosi juventini si portano dietro. Ecco allora che in molti darebbero volentieri Giuntoli al Milan e sui social lo scrivono a gran voce: “Se serve un passaggio lo porto io” la scritta di un utente che rispecchia in pieno il pensiero di gran parte del popolo bianconero.

Possibile novità dunque con Giuntoli che potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza alla Juventus. E chissà che non possa essere proprio lui l’uomo giusto per provare a rilanciare il Milan dopo un anno di grande sofferenza e delusioni.