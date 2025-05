Sinner ha concluso gli Internazionali d’Italia, confermandosi come il migliore azzurro in assoluto: adesso è allarme per il Roland Garros.

Un ritorno entusiasmante e un finale amaro per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, che dopo un primo set molto intenso e perso al tie-break, si è dovuto arrendere nettamente allo strapotere di un Carlos Alcaraz in stato di grazia. Il numero 1 del mondo ha dovuto accettare la seconda posizione assoluta nel torneo di Roma, anche se comunque può lasciare l’evento con il sorriso e puntare ferocemente al Roland Garros.

Il prestigioso torneo di Parigi sarà un altro importante test per Sinner, che mancava alle partite da circa tre mesi dopo una squalifica che lo ha costretto a rinunciare al suo ritmo partita per più o meno 90 giorni, che in una stagione tennistica non sono pochi per niente. E a proposito del Roland Garros, in terra francese il fuoriclasse altoatesino spera di prendersi la sua rivincita, anche se ovviamente è già allarme in vista dell’evento tanto atteso.

Sinner, è allarme totale al Roland Garros: di cosa si tratta

Sorrisi, serenità e relax in fase di premiazione agli Internazionali di Roma per Jannik Sinner. Conscio, forse, di non essere ancora pronto per giocarsela ad armi pari contro il miglior Alcaraz, l’italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni appena dopo la sfida di Roma persa nettamente contro lo spagnolo dal sapore di sfida che entra nel vivo già a partire dalla tappa francese: “Avrei firmato prima del torneo per la finale. Bravo carlos, complimenti, sei sicuramente da battere a Parigi. Complimenti a te e a tutta la squadra, ti faccio un in bocca al lupo per tutta la stagione”.

L’italiano ha ringraziato il suo team, ammettendo di non aver passato mesi facili e considerando un ottimo risultato il solo fatto di aver raggiunto Roma. Non dimentica di aver portato a casa comunque il trofeo per il secondo posto, anche se il desiderio era chiaramente quello di conquistare per la prima volta gli Internazionali di Roma, perché “è il torneo più speciale per me e per tutti gli italiani”.

Ci ha tenuto anche a ricordare lo straordinario traguardo di Jasmine Paolini, che ha vinto singolo e doppio nella graduatoria femminile. Alla fine ha deciso anche di ringraziare il pubblico e i tanti tifosi che lo hanno sostenuto in questo ritorno graditissimo e davvero speciale per il tennis tutto. E anche se non è bastato per vincere, ci riproverà in Francia: parola del numero 1 al mondo, Jannik Sinner.