Dazn ha stretto un accordo strategico con Eleven Sports, piattaforma proprietaria dei dirittidel campionato di Lega Pro

Dazn Italia ed Eleven Sports hanno raggiunto un accordo che porterà l’offerta delle piattaforme ad essere ancora più completa nelle prossime settimane. Su Dazn si potrà infatti trovare anche una selezione delle partite della Lega Pro trasmesse direttamente da Eleven Italia. Di seguito le parole di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia.

PAROLE – «Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla. È in quest’ottica che si inserisce la partnership stretta con Eleven Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta editoriale e accendendo ancora di più i riflettori sul mondo multisport, da sempre priorità di Dazn».

L’articolo Dazn, accordo con Eleven Sports per la Lega Pro proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG