L’ex Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha chiesto aiuto a Claudio Lotito per occuparsi della salvezza del club blucerchiato

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, Massimo Ferrero vorrebbe occuparsi in prima persona della salvezza della Sampdoria. L’ex presidente sta cercando delle possibili alleanze che lo possano eventualmente aiutare.

Per questo avrebbe chiesto aiuto anche al presidente della Lazio Claudio Lotito. Ferrero, dopo la contestazione ricevuta negli scorsi mesi, non sembrerebbe rendersi conto della situazione in cui versa il club blucerchiato.

