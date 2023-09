DAZN ha trovato l’accordo per l’acquisizione dei diritti tv della Serie A femminile: parla così il co-amministratore delegato

Hannah Brown, co-amministratore delegato di DAZN, ha così parlato dell’accordo per l’acquisizione dei diritti tv della Serie A femminile.

LE PAROLE – «L’offerta calcistica di DAZN in Italia è già entusiasmante e coinvolgente, ma con l’aggiunta della Serie A Femminile eBay, che presenta alcune delle migliori giocatrici nel calcio femminile, offriamo ancora più valore e contenuti premium. Questo rafforza ulteriormente l’impegno di DAZN nell’aumentare la visibilità e l’accessibilità del calcio femminile e conferma la nostra strategica volontà di investire, sviluppare e sostenere il calcio femminile nei nostri mercati principali e su scala internazionale. Già deteniamo i diritti nazionali per il calcio femminile di alto livello in Germania, Spagna e Giappone, oltre ai diritti globali per la UEFA Women’s Champions League e la Liga F spagnola, nonché per la NWSL al di fuori degli Stati Uniti. Siamo entusiasti di portare ancora più calcio femminile di alta qualità al pubblico nei mercati chiave in tutto il mondo, rafforzando così la nostra posizione come la Casa del Calcio Femminile».

